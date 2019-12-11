Гаррисберг, США, , 08:05 — REGNUM Президент США Дональд Трамп считает, что демократы в палате представителей запутались в процедуре импичмента, а рейтинг Трампа растёт, такое заявление американский президент сделал на митинге в Пенсильвании.

Трамп заявил, что расследование в рамках процедуры импичмента задумано с целью влияния на предстоящие президентские выборы 2020 года. Глава Белого дома утверждает, что демократы сами сбили себя с толку, при этом, по словам Трампа, «наши рейтинги выросли из-за этого очень глупого импичмента».

Различные опросы демонстрируют разные, но не слишком расходящиеся данные. Все социологи сходятся на том, что американское общество разделилось пополам по вопросу импичмента. Однако, согласно исследованию газеты Politico, 56% американцев считают, что действующему президенту удастся переизбраться на второй срок.