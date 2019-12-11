Киев, , 07:57 — REGNUM Власти Украины нарушат законодательство, если заведут уголовное дело против бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Об этом 10 декабря заявил украинский экс-генпрокурор Юрий Луценко в эфире радио «Новое время».

По мнению Луценко, открыть дело против Байдена могут только власти США. После этого Украина может помочь в расследовании в рамках международного сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, после которого разразился скандал. Противники Трампа усмотрели в звонке намерение американского лидера начать расследование деятельности на Украине в отношении Хантера Байдена — сына Джозефа Байдена. Президент США якобы пообещал Зеленскому финансовую и военную помощь в обмен на заведение дела против Байдена.

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