Новосибирск, , 07:30 — REGNUM В Новосибирске в суд поступило дело местного жителя Артёма Ч., которого обвиняют в «заведомо ложном доносе о совершении тяжкого преступления, соединённый с искусственным созданием доказательств обвинения» (ч. 3 ст. 306 УК РФ). Речь идёт о деле, которое связано с выборами мэра Новосибирска в 2014 году, пишет «Тайга инфо».

По версии следствия, 29 марта 2014 года новосибирец сообщил в правоохранительные органы о поступившем ему предложении похитить сына и.о. главы города Владимира Знаткова («Единая Россия»), чтобы последний снял свою кандидатуру с кампании. По его словам, инициаторами якобы были другой кандидат — бывший вице-губернатор Андрей Ксензов («Родина») и помогавший ему экс-заммэра Валерий Фёдоров. Именно это, как указывает СМИ, и посчитало ложным доносом обвинение.

Ранее, 30 марта 2014 года Валерий Фёдоров подал в полицию заявление о мошенничестве на 9 млн рублей, якобы совершённом в отношении него Артёмом Ч. По словам Фёдорова, новосибирец взял деньги, чтобы нанять юристов, которые должны были убедить суд не восстанавливать Знаткова на выборах после решения первой инстанции о его снятии. Но Знаткова суд восстановил в качестве кандидата, а вот деньги Артём Ч. не вернул. В итоге суд приговорил мужчину к трём годам и 10 месяцам. Он вышел на свободу в августе 2018 года.

Предварительное заседание Центрального районного суда по новому делу Артёма Ч. пройдет 18 декабря.