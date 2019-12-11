Новосибирск, , 07:09 — REGNUM Бердский суд вынес решение по делу экс-вице-мэра Новосибирска и экс директора бердского комбината бытовых услуг (КБУ) Александра К.

Его признали виновным, но освободили в зале суда, посчитав, что 1,5 года, проведённые им в СИЗО, равны трём годам колонии поселения. Именно на столько его приговорили, пишет «Сиб.фм».

"Суд переквалифицировал обвинение на статью «Превышение должностных полномочий», не усмотрев в его действиях тяжких последствий для бюджета Бердска и для бюджета МУП «КБУ», — уточняет СМИ.

Решение суда не вступило в законную силу.

По данным «Сибкрая», на скамье подсудимых также оказались директор ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк», которого обвинили в пособничестве в превышении полномочий, и руководитель одного из бердских МУПов. Согласно собранным доказательствам, с директора «Сибиряка» Александр К. требовал долг за неучтённую воду в несколько десятков миллионов рублей. Третий подсудимый выступал в качестве переговорщика. Александр К. был арестован в апреле 2018 года.