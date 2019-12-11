Новосибирск, , 06:55 — REGNUM Вакантный депутатский мандат по партийному списку «Единой России» в Законодательном собрании Новосибирской области передан генеральному директору «Сибирской хлебной корпорации» Дмитрию Терешкову.

Напомним, в ноябре 2019 года досрочно прекращены полномочия депутата новосибирского Заксобрания Виктора Бамбуха («Единая Россия») — «на основании его письменного заявления о сложении полномочий в связи с избранием главой Баганского района Новосибирской области».

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Накануне, 10 декабря состоялось очередное заседание Избирательной комиссии региона, на котором был рассмотрен вопрос о передаче вакантного мандата депутата.

«Принято постановление о передаче вакантного мандата депутата Законодательного собрания Новосибирской области зарегистрированному кандидату из областного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Новосибирское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия», Дмитрию Терешкову», — говорится в решении.

Дмитрию Терешкову вручено удостоверение.

Отметим, что новый депутат новосибирского парламента также является супругом вице-мэра и начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Виктор Бамбух избран главой Баганского района — на сессии районного Совета депутатов 13 ноября 2019 года за него единогласно проголосовали 24 депутата.