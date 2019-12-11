Хабаровск, , 06:55 — REGNUM В Хабаровске увидела свет книга, изданная ЛДПР, с портретом Владимира Жириновского на обложке и названием «На четыре буквы», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На обложке, под заголовком и портретом бессменного лидера российских либерал-демократов красуется надпись:

«Как Хабаровский край принёс «Единую Россию» в жертву ЛДПР».

В книге рассказывается, разумеется, с точки зрения ЛДПР, почему ЕР проиграла все выборы в Хабаровском крае, как пришёл к власти Сергей Фургал.

Реакция жителей в соцсетях и мессенджерах оказалась неоднозначной. Авторам, а заодно и ЛДПР-правительству региона, советуют не книжки издавать, а заниматься экономикой региона, которая в последний год демонстрирует исключительно убытки.

«Видеть этот постоянный пиар, которым занимаются новые хабаровские правители, становится уже по-настоящему противно. Хотят писать книжки? Пусть уходят на пенсию!» — написал житель Хабаровского края, комментируя в соцсети новость.

Другие комментаторы в шутку назвали книгу «Цитатником Жириновского» и предположили, что власти региона просто не знают, чем заняться.

Посетитель соцсети в Хабаровском крае. «От скуки издали «Цитатник Жириновского»? Может, его ещё и в школы направят — для заучивания наизусть? Бедный наш край, остаётся его только пожалеть»

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года доктор политических наук Илдус Ярулин, комментируя выборы в Хабаровском крае, где ЛДПР одержала полную победу и в региональном парламенте, и в городских и муниципальных думах, высказал мнение, что эйфория от победы у ЛДПР в Хабаровском крае скоро пройдёт, поскольку придётся забыть о пиаре и заниматься колоссальными экономическими проблемами края. Но, судя по всему, ничем, кроме пиара, ЛДПР в Хабаровском крае заниматься не планирует. В регионе банкротятся одно за другим крупные лесопромышленные и другие промышленные предприятия, сотни людей оказываются без средств и работы, автомобилисты и пешеходы через СМИ пытаются докричаться до властей по поводу смертельно опасных обледенелых дорог и тротуаров, госдолг региона замер на отметке 52,1 млрд, правительство Сергея Фургала берёт новые кредиты.