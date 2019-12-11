Брюссель, , 07:06 — REGNUM Киев не имеет права отказаться от выплаты российского кредита, предоставленного в 2013 году при президенте Украины Викторе Януковиче, заявил 10 декабря журналистам постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Чижов заявил, что представители Украины утверждают, будто кредит в «$3 млрд вы дали Януковичу». Однако, отметил постпред, Янукович занимал пост главы украинского государства, и Украина обязана выплачивать долг, «если считает себя государством».

Чижов напомнил, что есть шанс урегулировать этот вопрос внесудебным порядком, если Украина примет российский «нулевой вариант», предлагающий взаимный отказ от финансовых претензий.

Украинское правительство в 2013 году выпустило на 3 млрд долларов облигации государственного займа со сроком погашения 20 декабря 2015 года, выкупленные Россией. Погашения не было, так как Украина ввела мораторий на возврат кредитов и иных долгов.