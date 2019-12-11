Ревда, Свердловская область, 11 декабря 2019, 06:15 — REGNUM В Свердловской области 14 декабря планируется проведение митинга против сноса памятника Ленину с площади Победы в центре Ревды. Об этом сообщили на странице Свердловского обкома КПРФ в Facebook.
Отметим, что начало мероприятия запланировано на 12:00 по местному времени по адресу ул. Горького, 21 «а».
Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный митинг в Ревде Свердловской области состоялся в начале февраля 2019 года. Тысячи людей выступили против планов мэрии снести памятник Ленину ради нового фонтана.
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Напомним, что протесты начались после того как в администрации Ревды заявили о намерениях избавиться от монумента основателя Советской России. В мэрии заявили, что в марте 2018 года был проведён опрос, согласно которому более шести тысяч жителей города выступили за реконструкцию площади Победы.
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Однако протестующие настаивают на том, что жители голосовали за реконструкцию площади, а не за снос памятника, о котором их накануне мартовского голосования никто не предупредил. Уже осенью 2018 года активисты собрали около трёх тысяч подписей горожан за сохранение монумента, а весной 2019 года попытались организовать референдум.
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Отметим, что областные власти выступили против поспешных решений и рекомендовали администрации Ревды подготовить план реконструкции центральной площади не предусматривающий снос памятника Ленину.
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