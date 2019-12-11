Ревда, Свердловская область, , 06:15 — REGNUM В Свердловской области 14 декабря планируется проведение митинга против сноса памятника Ленину с площади Победы в центре Ревды. Об этом сообщили на странице Свердловского обкома КПРФ в Facebook.

«В очередной, третий раз, за деньги налогоплательщиков, Тейшева хочет провести опрос по реставрации площади. Однако никто не выступает против самой реставрации, большинство ревдинцев требуют сохранить значимый для всех памятник. Мы считаем, что тратить народные деньги на бессмысленные опросы нет никакой нужды, вместо этого необходимо вернуться к первоначальному проекту реставрации площади Победы, где был и фонтан, и памятник Ленину», — сообщили организаторы.

Отметим, что начало мероприятия запланировано на 12:00 по местному времени по адресу ул. Горького, 21 «а».

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный митинг в Ревде Свердловской области состоялся в начале февраля 2019 года. Тысячи людей выступили против планов мэрии снести памятник Ленину ради нового фонтана.

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Напомним, что протесты начались после того как в администрации Ревды заявили о намерениях избавиться от монумента основателя Советской России. В мэрии заявили, что в марте 2018 года был проведён опрос, согласно которому более шести тысяч жителей города выступили за реконструкцию площади Победы.

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Однако протестующие настаивают на том, что жители голосовали за реконструкцию площади, а не за снос памятника, о котором их накануне мартовского голосования никто не предупредил. Уже осенью 2018 года активисты собрали около трёх тысяч подписей горожан за сохранение монумента, а весной 2019 года попытались организовать референдум.

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Отметим, что областные власти выступили против поспешных решений и рекомендовали администрации Ревды подготовить план реконструкции центральной площади не предусматривающий снос памятника Ленину.

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