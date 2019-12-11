Нью-Йорк, США, , 07:05 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выплатил 2 млн долларов благотворительным организациям по решению Верховного суда штата Нью-Йорк в виде компенсации за нецелевое использование денежных средств фондом Donald J. Trump Foundation, гласит сообщение, обнародованное 10 декабря сайтом генеральной прокуратуры штата.

Генпрокуратура штата Нью-Йорк заявила, что «Trump Foundation» был ликвидирован «за нарушения», а Трампа «принудили выплатить $2 млн в счет добровольных пожертвований», истраченных для его политической выгоды. В документе утверждается, что факт возмещения урона свидетельствует о злоупотреблении властью Трампом.

Летиция Джеймс, генеральный прокурор штата, сообщила, что глава Белого дома был вынужден уплатить восьми благотворительным организациям по 250 тысяч долларов.

В июне 2018 года прокуратура Нью-Йорка подала в суд на фонд Трампа, обвиняя его руководство в десятилетней практике действий в личных интересах Трампа. Руководство фонда назвало иск политически мотивированным. В декабре 2018 года Donald J. Trump Foundation прекратил существование и передал активы благотворительным организациям.

Ранее пресс-служба фонда заявляла, что он направил на благотворительность более $19 млн, из которых более $8 млн пожертвовал лично Дональд Трамп и его компании.