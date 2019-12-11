Лондон, , 06:04 — REGNUM Консервативная партия Великобритании, которая сейчас находится у власти, сохраняет лидерство перед выборами в парламент Соединенного Королевства, говорится в результатах соцопроса компании YouGov, проведенного по заказу телеканала Sky News.

По данным соцопроса, консерваторы могут рассчитывать на 42,6% голосов избирателей, в то время как Лейбористская партия может набрать 33,8% голосов, по сравнению с 41% на выборах 2017 года. За партию «Либеральных демократов» готовы отдать свои голоса 13,6% избирателей, за партию Brexit — 3,1%.

В опросе приняли участие 105,6 тысяч человек. При этом YouGov отмечает, что по сравнению с предыдущим опросом, проведенным две недели назад, отрыв консерваторов от лейбористов сократился.