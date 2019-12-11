Новосибирск, 11 декабря 2019, 06:01 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что регион продолжает подготовку к Молодежному чемпионату мира по хоккею — 2023, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) под вопросом оказались молодёжный чемпионат мира по хоккею в 2023 году и несколько матчей чемпионата мира по волейболу в 2022 году в Новосибирске. Ранее мэр Новосибирска Анатолий локоть также заявил, что все запланированные мероприятия провести необходимо.
Напомним, многофункциональная ледовая арена на левом берегу реки Обь в Новосибирске — основной объект к проведению в 2023 году игр Молодежного чемпионата мира по хоккею, который уже строится.
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