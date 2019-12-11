Новосибирск, , 06:01 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что регион продолжает подготовку к Молодежному чемпионату мира по хоккею — 2023, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников «Я с сожалением отношусь к решению WADA, расцениваю его как продолжение нападок на российский спорт. Уверен, что право проведения чемпионата останется за нами, время для отстаивания позиций России есть. Новосибирская область, со своей стороны, продолжает подготовку к молодежному чемпионату по хоккею, строительство ледовой арены и других объектов. Сроки жёсткие, времени для торможения этих работ у нас нет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) под вопросом оказались молодёжный чемпионат мира по хоккею в 2023 году и несколько матчей чемпионата мира по волейболу в 2022 году в Новосибирске. Ранее мэр Новосибирска Анатолий локоть также заявил, что все запланированные мероприятия провести необходимо.

Напомним, многофункциональная ледовая арена на левом берегу реки Обь в Новосибирске — основной объект к проведению в 2023 году игр Молодежного чемпионата мира по хоккею, который уже строится.

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