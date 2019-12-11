Пекин, , 05:56 — REGNUM Бывший высокопоставленный чиновник из провинции Шэньси на северо-востоке Китая был приговорен к 14 годам тюрьмы за взяточничество, сообщает 10 декабря агентство Синьхуа.

Промежуточный народный суд столицы провинции Гуандун города Гуанчжоу вынес приговор. Цянь Инъань ранее был членом Постоянного комитета Комитета Компартии Китая по провинции Шэньси, а также генеральным секретарем Провинциального комитета КПК. Он также был оштрафован на 5 млн юаней (около $710 540).

В период с 2001 по 2017 годы Цянь, пользуясь своим положением от занимаемых им постов мэра города Боацзи и секретаря Муниципального комитета КПК в Баоцзи, помогал некоторым организациям и частным лицам лоббировать их интересы в обмен на материальное вознаграждение.

Таким образом ему удалось незаконно заработать 63,13 млн юаней. Все его незаконные накопления будут изъяты, а также проценты, полученные с них. Все будет возвращено в государственную казну. Суд вынес мягкий приговор, поскольку Цянь пошел на сотрудничество со следствием, а также выразил раскаяние в содеянном. Цянь приговором остался доволен.

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