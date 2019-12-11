Новосибирск, , 05:44 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников не возражает, если 31 декабря людей отпустят домой пораньше, но региональное правительство будет работать, сообщили ИА REGNUM в областной администрации.

«Региональным решением перенести выходной день на другую дату для всех жителей области нельзя, это исключительно федеральные полномочия. Но, учитывая хлопотливость и специфику предпраздничного дня 31 декабря, я буду приветствовать решения руководителей новосибирских организаций и предприятий, если они найдут возможность отпустить своих подчинённых домой пораньше или сделают этот день для своих коллективов нерабочим, — прокомментировал Андрей Травников. — При этом, правительство Новосибирской области 31 декабря будет работать в соответствии с производственным календарём всей страны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году канун нового года выпал на вторник. 31 декабря в этом году в России — рабочий день. В Госдуму был внесён законопроект о введении выходного дня 31 декабря.

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