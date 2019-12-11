Москва, , 06:04 — REGNUM Все права гражданина США Пола Уилана, находящегося под стражей в СИЗО по обвинению в шпионаже, соблюдены. Об этом 10 декабря сообщает Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы на своей странице в Twitter.

В ОНК добавили, что американец своевременно получает медицинскую помощь. При этом, наблюдатели отмечают, что Уилан пытается нарушать правила распорядка.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что задержанный в России американский гражданин Пол Уилан ведет себя агрессивно и угрожает просверлить дрелью голову сотрудникам ФСИН.

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