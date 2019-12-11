Москва, , 04:49 — REGNUM Находящийся под стражей в РФ американский гражданин Пол Уилан, который угрожал дрелью сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), мог взять ее на столе у следователя. Об этом 10 декабря сообщает Министерство иностранных дел России на странице в Facebook.

В сообщении прикреплена фотография дрели для прошивки документов. По мнению сотрудников ведомства, данную дрель он и хотел применить. В МИД РФ посоветовали адвокатам американца более детально узнать своего подзащитного.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что Пол Уилан, задержанный в России по обвинению в шпионаже, ведет себя агрессивно и угрожает просверлить дрелью голову сотрудникам ФСИН. Адвокат американца Владимир Жеребенков в ответ высказал сомнение о том, что находящийся под стражей Уилан мог получить дрель.

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