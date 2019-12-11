Вашингтон, , 04:05 — REGNUM Соединённым Штатам следует добиваться от Киева честного соблюдения Минских соглашений и отказаться от политики, проводимой ранее спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне.

«Любая страна, включая Соединенные Штаты и другие западные и не западные столицы, могут помочь, если будут настраивать ту украинскую сторону, на которую они влияют, а в данном случае, если мы говорим о США, речь идет о Киеве, на добросовестное выполнение Минских договоренностей», — заявил он.

Лавров добавил, что если же США останутся на позициях, которые исповедовал Волкер, то «дело добром не кончится».

«Потому что, я напомню, он предлагал ввести под флагом ООН на Донбасс оккупационные войска, распустить все структуры, которые сейчас обеспечивают жизнедеятельность провозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик, создать там администрацию международную, ввести туда международную полицию, и тем самым, как бы, кризис урегулировать и провести там выборы», — рассказал российский министр.

Лавров подчеркнул, что в случае оккупации Донбасса выборы там будут носить лишь «косметический характер». Он также выразил надежду, что разъяснительная работа по безальтернативности Минских соглашений даст свои плоды, и Соединенные Штаты будут помогать выполнять резолюцию Совбеза ООН 2202.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киеву необходимо наладить прямой диалог с Донецком и Луганском, чтобы прекратить конфликт в Донбассе. По его словам, именно прямой диалог Украины с ДНР и ЛНР является стержнем Минских договоренностей.

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