Вашингтон, , 03:37 — REGNUM Президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошей» встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в сообщении на своей странице в Twitter.

«Только что состоялась очень хорошая встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России. Обсуждались многие вопросы, включая торговлю, Иран, Северную Корею, договор РСМД (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — прим. ИА REGNUM), контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы. Надеемся на продолжение нашего диалога в ближайшее время!» — написал Трамп.

В свою очередь глава МИД России сообщал, что американский лидер понимает выгоду от добрых отношений с Россией, однако не все в США разделяют такое мнение. Также министр отмечал, что никакого обмена конфиденциальной информацией на встрече Трампом не было.

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