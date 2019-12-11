Вашингтон, , 03:34 — REGNUM Переговоры в «нормандском формате» и личная встреча президента России Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским носили конструктивный и прагматичный характер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне.

«Атмосфера переговоров и в «нормандском формате», и между президентами Путиным и Зеленским была конструктивной, я бы сказал, взаимоуважительной и прагматичной», — заявил он.

По словам Лаврова, в переговорах отсутствовала лишняя идеологизация, которую зачастую используют украинские политики.

«Такой деловой настрой, предметный, нацеленный не на то, чтобы сделать громкое заявление, отметиться в своем избирательном округе, нацеленный на то, чтобы искать решения, он был абсолютно очевиден и со стороны президента России, и со стороны президента Украины», — добавил глава МИД РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал госсекретарю США Майку Помпео об итогах саммита «нормандской четверки» в Париже. Он отметил, что подробно осветил для Помпео все решения, принятые в ходе саммита.

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