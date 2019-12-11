Хабаровск, , 03:41 — REGNUM Участки для голосования граждан Узбекистана могут появится в крупных городах Дальнего Востока, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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22 декабря состоятся выборы депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Под эгидой консульства Узбекистана во Владивостоке для досрочного голосования избирателей рассматривается возможность открытия временного избирательного участка в Кировском районе Хабаровска. Примерное количество граждан Узбекистана, которые могут проголосовать там — 250 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, вслед за Приморьем власти Хабаровского края ввели запрет на работу мигрантов в общественном транспорте. По данным Хабаровскстата, миграционная активность со странами СНГ в регионе заметно снизилась.