Вашингтон, , 03:12 — REGNUM Россия была готова помочь Соединенным Штатам предотвратить иностранное вмешательство в выборы еще в 2016 году, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне.

Глава МИД РФ Сергей Лавров «Госсекретарь Помпео на пресс-конференции в Госдепартаменте упомянул, что США предупреждают Россию, чтобы Россия не вмешивалась в выборы. В ответ я публично напомнил, что мы предложили нынешней администрации придать гласности переписку по специально установленному на случай появления рисков в киберпространстве каналу. Переписку, которая осуществлялась между Москвой и Вашингтоном с октября 2016 года по январь 2017 года, из которой станет ясно, что мы были готовы сотрудничать по любому вопросу, который связан с подозрениями Соединенных Штатов о нашем вмешательстве в выборы».

Лавров подчеркнул, что администрация экс-президента США Барака Обамы категорически отказывалась налаживать это сотрудничество. При этом и действующая администрация президента Дональда Трампа также не спешит налаживать диалог по этому вопросу.

Сергей Лавров «Если такое вот прямое изложение готовности обсуждать любые американские озабоченности отвергаются, если и нынешняя администрация, не знаю из каких соображений, придавать гласности вот эту переписку. Ну, как говорится, мы что еще можем предложить?»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что никакого обмена конфиденциальной информацией с президентом США Дональдом Трампом на встрече не было. Он добавил, что все темы, которые обсуждались на переговорах, Лавров изложил прямо и честно на пресс-конференции.

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