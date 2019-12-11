Вашингтон,
11 декабря 2019, 03:12 — REGNUM Россия была готова помочь Соединенным Штатам предотвратить иностранное вмешательство в выборы еще в 2016 году, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне.
«Госсекретарь Помпео на пресс-конференции в Госдепартаменте упомянул, что США предупреждают Россию, чтобы Россия не вмешивалась в выборы. В ответ я публично напомнил, что мы предложили нынешней администрации придать гласности переписку по специально установленному на случай появления рисков в киберпространстве каналу. Переписку, которая осуществлялась между Москвой и Вашингтоном с октября 2016 года по январь 2017 года, из которой станет ясно, что мы были готовы сотрудничать по любому вопросу, который связан с подозрениями Соединенных Штатов о нашем вмешательстве в выборы».
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Лавров подчеркнул, что администрация экс-президента США Барака Обамы категорически отказывалась налаживать это сотрудничество. При этом и действующая администрация президента Дональда Трампа также не спешит налаживать диалог по этому вопросу.
«Если такое вот прямое изложение готовности обсуждать любые американские озабоченности отвергаются, если и нынешняя администрация, не знаю из каких соображений, придавать гласности вот эту переписку. Ну, как говорится, мы что еще можем предложить?»
Сергей Лавров
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что никакого обмена конфиденциальной информацией с президентом США Дональдом Трампом на встрече не было. Он добавил, что все темы, которые обсуждались на переговорах, Лавров изложил прямо и честно на пресс-конференции.
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