Нью-Йорк, США, , 03:01 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш приветствовал прошедшую 9 декабря в столице Франции встречу глав стран «нормандской четвёрки», сообщается в обнародованном 10 декабря заявлении ООН.

В заявлении сказано, что Гутерриш «приветствует итоги встречи лидеров» стран «нормандской четвёрки», прошедшей во французской столице.

Гутерриш заявил о поддержке его организацией работы контактной группы и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в их усилиях воплощения в жизнь минских соглашений.

Генсек ООН призвал стороны «удвоить усилия» в их работе по поиску путей решения конфликта. Кроме того, в заявлении снова сказано о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины Организацией Объединённых Наций.

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон провели встречу в Елисейском дворце, в рамках которой говорили об урегулировании конфликта в Донбассе. В рамках встречи «четвёрки» были проведены первые переговоры глав России и Украины.

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