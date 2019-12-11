Вашингтон, , 02:49 — REGNUM Никакого обмена конфиденциальной информацией на встрече с президентом США Дональдом Трампом не было, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне.

Отвечая на вопрос американской журналистки, Лавров заявил, что никакой секретной или конфиденциальной информации на закрытой встрече с Трампом не обсуждалось.

«Если кто-то считает иначе, то мы бы хотели знать, о чем конкретно идет речь. О какой конкретной информации идет речь вот в этой истории, которая уже обретает какое-то сюрреалистическое измерение. Ну, а сегодня… Я же не знаю, что вы сочтете за конфиденциальную информацию. Мы говорили о тех вещах, которые я вам честно и практически дословно изложил. Подумайте. Найдете там какой-нибудь секрет — сделаете сенсацию», — заявил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал абсурдными слова сенатора от Демократической партии США Адама Шиффа об «успехах российской пропаганды». Российский министр в шутку предположил, что такими темпами дипломатов скоро начнут проверять на допинг и привлекать к уголовному наказанию.

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