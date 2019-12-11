Киев, , 02:48 — REGNUM Новое уголовное производство в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко ударит по действующему президенту Владимиру Зеленскому и его команде, написал адвокат Порошенко Игорь Головань в своей колонке на сайте «Украинская правда».

«Обвиняют они не столько пятого президента Порошенко, сколько президента Зеленского и всю его команду переговорщиков, для которых минские договоренности продолжают служить основой работы нормандского формата», — отметил защитник Порошенко.

Он добавил, что благодаря Минским соглашениям Киев получил возможность остановить якобы имевшую место «российскую агрессию» и построить новую армию, способную «нанести мощный урон врагу».

Напомним, Порошенко заподозрили в госизмене ввиду подписания им Минских соглашений. Соответствующее уголовное дело в отношении бывшего президента возбудило Государственное бюро расследований Украины.

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