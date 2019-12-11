Москва, , 02:51 — REGNUM Вопросы двустороннего сотрудничества России и Вьетнама обсудят 11 декабря председатель правительства России Дмитрий Медведев и председатель Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

На встрече будет обсуждаться реализация совместных проектов, взаимодействие дружественных стран в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях.

11 декабря также состоится первое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Государственной думы РФ и Национального собрания Вьетнама.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 8 декабря по 12 декабря находится с официальным визитом делегация парламента Вьетнама.

В ходе визита состоялась поездка Нгуен Тхи Ким Нган в Татарию, где она провела переговоры с президентом республики Рустамом Миннихановым.

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