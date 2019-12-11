Магадан, Магаданская область, , 02:42 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин назначил старшего советника юстиции Олега Седельникова прокурором Магаданской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Седельников назначен на смену прокурора Анатолия Васильева, который был в должности с 2012 года. Теперь Васильев возглавит надзорный орган в Ямало-Ненецкого автономного округа.

Олег Седельников до настоящего времени занимал должность первого заместителя прокурора Курганской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в августе 2019 года стало известно о планируемых назначениях Сидельникова и Васильева.