Вашингтон, , 02:31 — REGNUM Заявления сенатора-демократа Адама Шиффа о «триумфе российской пропаганды» в США из-за личной встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американским лидером Дональдом Трампом являются абсурдными. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что на переговорах с Дональдом Трампом отсутствовала не только американская пресса, но и любая другая.

«Если господин Шифф так характеризует элементарные для любой другой страны контакты на уровне министров иностранных дел и факт приема министра иностранных дел президентом страны-хозяйки, то я не исключаю, что очень скоро он, если он считает это триумфом российской дипломатии, может быть уже и наших дипломатов вслед за нашими спортсменами обвинят в том, что мы допинг принимаем? И потребует нас привлекать к уголовному наказанию?», — заявил российский министр.

По словам Лаврова, такая позиция Шиффа является абсурдной для любого здравомыслящего человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Белом доме состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом. Встреча проходила за закрытыми дверями, без прессы.

Читайте ранее в этом сюжете: Белый дом раскрыл содержание переговоров Лаврова и Трампа