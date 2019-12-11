Вашингтон, , 02:02 — REGNUM Зона деэскалации Идлиб в Сирии стала рассадником терроризма, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне.

«Там, к сожалению, наши турецкие коллеги пока не могут выполнить своего обязательства отделить вооруженную оппозицию, которая не запятнана террористическими действиями, от «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая сейчас мимикрировала в «Хият Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они, турецкие наши коллеги, обязались это сделать в сентябре прошлого года», — заявил он.

Лавров подчеркнул, что подобные обязательства на себя брала и администрация экс-президента США Барака Обамы, однако так и не смогла их выполнить.

«У нас тогда еще возникали сомнения насчет отношений Вашингтона и «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и подозрения были, что «Джабхат ан-Нусру» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) берегут, чтобы использовать ее против законного правительства Асада», — добавил российский министр.

Лавров отметил, что вышеупомянутая террористическая организация, в отличие от разгромленного «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), смогла взять под контроль зону деэскалации Идлиб. Теперь террористы наносят оттуда удары по правительственным войскам, по гражданским лицам и по российской военной базе в Хмеймиме.

«Конечным итогом развития ситуации должно быть полное освобождение этой зоны от террористов и восстановление контроля законного правительства над всей этой территорией», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря боевики, действующие в зоне Идлиб, за сутки произвели 33 обстрела населенных пунктов. Отмечалось, что подобные обстрелы происходят регулярно и свидетельствуют о грубом нарушении режима прекращения огня.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские военные в Сирии зафиксировали 33 обстрела из зоны «Идлиб»