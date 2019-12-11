11 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Вашингтон развернул работу против Пекина как в рамках Североатлантического альянса, так и в рамках сотрудничества в военной сфере со странами Индо-Тихоокеанского региона. Китай в своей новейшей истории ещё не сталкивался с подобным системным давлением, а ведь это только начало. Единственный вариант Китая на выживание – это пойти на реальное стратегическое партнёрство с Россией.

Владимир Васильев, , 09:44 — REGNUM Китай в своей новейшей истории ещё не сталкивался с подобным системным давлением, а ведь это только начало.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

В Лондонской Декларации, опубликованной руководителями стран НАТО на встрече в Лондоне 3−4 декабря 2019 года, впервые появилось упоминание Китая: «Мы признаем, что растущее влияние и международная политика Китая сопряжены как с возможностями, так и с вызовами, которыми нам следует заниматься сообща, как союзу».

Министр обороны США Марк Эспер 4 декабря в полёте дал короткое интервью агентству Reuters. По словам Эспера, очень важным является факт включения в совместную декларацию НАТО заявления о Китае. Он отметил, что это произошло впервые. Глава Пентагона также добавил: «Сосредоточьтесь на Китае».

Марк Эспер Navy.mil

7 декабря 2019 года Марк Эспер выступил с речью на Рейгановском национальном оборонном форуме, в которой изложил стратегические цели и приоритеты США в сфере обороны. Министр обороны США заявил, что он всё ещё планирует переключить внимание американских военных на конкуренцию с Китаем и Россией в условиях, когда накапливаются угрозы безопасности на Ближнем Востоке.

Марк Эспер назвал Китай и Россию «ревизионистскими державами» и обвинил в стремлении получить «право вето» на экономические решения и решения в области безопасности других государств.

В своей речи министр обороны США очень подробно остановился на Китае: «Экономический подъём Китая позволил ему утроить свои ежегодные военные расходы с 2002 года, при этом они достигли почти 250 миллиардов долларов в прошлом году. Пекин продолжает нарушать суверенитет индо-тихоокеанских государств и расширять свой контроль за рубежом под предлогом инвестиций в инфраструктуру «Один пояс — один путь».

По мнению главы Пентагона, Китай «преследует конкурентные преимущества — часто незаконными способами — в новых технологиях, таких как искусственный интеллект и 5G, одновременно эксплуатируя интеллектуальную собственность других стран для своей собственной выгоды».

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«Растущее воровство интеллектуальной собственности, кибер-вторжение в государственные и частные сети, а также манипулирование рынком при поддержке государства являются последствиями растущей мощи Китая», — сказал Марк Эспер. Министр обороны США считает, что эта деятельность подрывает промышленную базу Соединённых Штатов и делает американские инновации уязвимыми для эксплуатации. Он также подчеркнул: «Все в этой комнате находятся под влиянием этой реальности».

За день до выступления на Рейгановском национальном оборонном форуме Марк Эспер сказал журналистам: «Важность Китая в эту эпоху конкуренции великих держав является нашим главным приоритетом». Глава Пентагона намерен изыскать дополнительные силы и средства на каждом театре военных действий, чтобы «переместить их в Индо-Тихоокеанский регион».

5 декабря 2019 года комитет по вооружённым силам Сената США заслушал заместителя министра обороны по вопросам политики Джона К. Руда. Ключевой темой обсуждения была озабоченность военными, политическими и экономическими угрозами серьёзного уровня, исходящими от Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Джон Руд рассказал сенаторам о шагах Пентагона по укреплению отношений в военной сфере с рядом стран «в ответ на региональные угрозы со стороны Пекина».

В этом регионе традиционно Вашингтон опирается на Японию, интегрируя свою стратегию национальной обороны с аналогичными руководящими принципами национальной программы обороны Японии. Пентагон расширяет сотрудничество с японцами в космосе, киберпространстве, электромагнитном спектре и искусственном интеллекте, а также в междоменных операциях.

Дональд Трамп и Синдзо Абэ Whitehouse.gov

В противостояние с Китаем Соединённые Штаты стремятся втянуть Индию. По словам Джона Руда, в отношениях с Индией США продвигают общее видение крупномасштабного американо-индийского партнёрства в оборонной сфере. Странами будут приняты меры по расширению военного сотрудничества и улучшения оперативной совместимости, в том числе через новое трёхсерийное учение десантных сил под названием Tiger Triumph.

Для обеспечения присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе очень много делает Сингапур. Каждый год более 100 американских военных кораблей и от 800 до 1000 американских военных самолетов проходят транзитом через эту страну, отметил Руд. Кроме того, Сингапур поддерживает ротационное развертывание кораблей прибрежной зоны и самолетов P-8 Poseidon ВМС США.

Джон Руд отметил, что США стремятся поддерживать достаточный потенциал самообороны Тайваня. С этой целью в 2019 году министерство обороны США одобрило продажи оружия Тайваню на сумму более 10 млрд долларов, в том числе поставку танков M1A2 Abrams и истребителей F-16 Fighting Falcon.

F-16 Фалькон

В 2018 году ВМС США провели первый с конца войны визит авианосца во Вьетнам. «С Вьетнамом мы строим продуктивные оборонные отношения и преодолеваем наследие Вьетнамской войны», — сказал Джон Руд законодателям. Соединённые Штаты также передали Вьетнаму катер береговой охраны. Кроме того, министр обороны США Марк Эспер объявил во время своего визита в Ханой две недели назад, что США предоставят второй такой катер.

По словам Джона Руда, Пентагон также взаимодействует с островными государствами по всему Тихому океану. На так называемую инициативу по обеспечению безопасности на море для наращивания потенциала союзников и партнёров в регионе США собираются в течение последующих пяти лет инвестировать 521 миллион долларов.

Ещё одним важным направлением действий США против Китая в военной сфере является размещение американских ракет средней и меньшей дальности наземного базирования на территории Японии и Южной Кореи. Пекин со своей стороны уже сделал серьёзное предупреждение Токио и Сеулу и пообещал ухудшение отношений с этими странами.

Запуск баллистической ракеты

Однако США продолжают гнуть свою линию и настаивают на скорейшем принятии решения по данному вопросу. По информации японской газеты The Asahi Shimbun, высокопоставленные должностные лица, отвечающие за иностранные дела и оборону Японии и Соединённых Штатов, планируют провести встречу в декабре 2019 года для обсуждения вопросов расширенного сдерживания, где будет обсуждаться и вопрос развёртывания американских ракет средней и малой дальности.

Вашингтон планирует провести аналогичные дискуссии с южнокорейскими официальными лицами примерно в то же время.

Таким образом, тучи над Китаем сгущаются. Вашингтон развернул системную работу против Пекина как в рамках Североатлантического альянса, так и в рамках сотрудничества в военной сфере со странами Индо-Тихоокеанского региона. Китай в своей новейшей истории ещё не сталкивался с подобным системным давлением, а ведь это только начало. Единственный вариант Китая на выживание — это пойти на реальное стратегическое партнёрство с Россией.