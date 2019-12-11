11 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Московские либеральные снобы (которые из грязи в князи) сейчас корят Лужкова. Нет смысла сейчас разбираться в справедливости этих грязных и несвоевременных упрёков – им уже ответить никто не сможет. Здесь важно другое. Давайте вспомним. Лужков был первым, кто бросил вызов сислибам в лице Чубайса. Лужков первым назвал Севастополь русским городом. Когда все об этом молчали, Лужков уже бросил вызов украинским националистам.

Александр Халдей, , 09:45 — REGNUM «Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил … Как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа»

Юрий Лужков за рулем автомобиля ЗиС-110 1950 года выпуска Арчвадзе Паата

Булат Окуджава

О смерти Юрия Лужкова уже появилось множество статей — от откровенно хамских до признательных и добрых. Лужков был полон сил и планов, «но приходит пора, и тут уж кричи, не кричи», — как пел Виктор Цой…

Когда уходят яркие фигуры ещё недавних девяностых, в душе современников это всегда отдаётся болью — даже если это были противоречивые и неоднозначные персонажи. Эта боль означает одно — тоску по ушедшему времени нашей молодости.

Лужков, как говорил Тютчев, «посетил сей мир в его минуты роковые». Весна 90-го года. В Москве — разруха и пустые полки. В правительстве страны на всю катушку гуляют Гайдар и Чубайс. В Москве — Гавриил Попов. Либерал-демократы порезвились вовсю и полностью раскрыли свою административную импотенцию. Вы помните это время — Гайдар и Попов показали полнейшую бездарность и поспешно унесли ноги от бессмысленного и беспощадного русского бунта.

Тогда же свой пост покинул и Аркадий Мурашов — ещё один системный демократ на должности главы московской милиции. Хозяйственная разруха и разгул криминала — вот плоды работы краснобаев перестройки, способных только речи произносить и ломать всё, до чего дотянутся.

В этой ситуации руководство Москвой принял на себя Юрий Лужков, заместитель Гавриила Попова. Лужков был, по сути, завхозом и в мыслях не держал лезть в московские мэры, в политики федерального масштаба. Но судьба распорядилась иначе.

Юрий Лужков среди ветеранов Великой Отечественной войны

Сейчас московские либеральные снобы (которые из грязи в князи) корят Лужкова за провинциальную манеру поведения и дурновкусие. За кумовство и потворство коррупции. За ошибки в градостроительстве и помещичьи замашки. За хрущёвский волюнтаризм и его же уровень культуры. За упрямство и косноязычие. Ругают за то, за что хвалят «благословенные 90-е» в других статьях и в других местах, на фуршетах в Москва-сити. Как будто Лужков определял тот курс, которым шла страна — катилась в пропасть, если быть точными.

Нет смысла сейчас разбираться в справедливости этих грязных и несвоевременных упрёков — им уже ответить никто не сможет. Здесь важно другое. Давайте вспомним.

Лужков был первым, кто бросил вызов сислибам в лице Чубайса и сказал, что Москва не примет его схемы приватизации. Лужков как мог спасал московские заводы, пока это было хоть как-то возможно.

Лужков первым назвал Севастополь русским городом, строил там дома для офицеров Черноморского флота, стал развивать в Крыму курортную индустрию на деньги Москвы. Тогда, когда все об этом молчали, Лужков уже бросил вызов украинским националистам и принял на себя весь удар, став в коридорах российской власти чем-то вроде прокажённого.

Каким бы ни был Лужков, какими бы недостатками и пороками своего времени он ни обладал, для многих он достоин памяти благодарных потомков уже за одно то, что восстановил Храм Христа Спасителя. Чтобы ни говорили об этом кощунники и безбожники, для России это было сакральное, священное дело. Лужков сделал это, и за одно это он уже достоин прощения.

Храм Христа Спасителя Дарья Антонова © ИА REGNUM

Государственный деятель в России — это не ангел и не святой. Мы знаем о грехах Петра I и Меньшикова, графа Орлова и графа Потёмкина, Екатерины II и Александра I. А Николай Второй? А Сталин? Но не по грехам их мы судим об их государственном величии. Они оставили нам действительные доказательства своих заслуг перед Отечеством. Юрий Лужков — надо это признать со всей ответственностью — был из разряда таких же фигур.

Именно Лужков стоял у истоков политической консолидации элит России вокруг Владимира Путина. Его партия «Отечество» и партия «Вся Россия» под управлением главы Татарстана Минтимера Шаймиева, главы Башкирии Муртазы Рахимова, главы Ингушетии Руслана Аушева и санкт-петербургского губернатора Владимира Яковлева создали избирательный блок «Отечество — Вся Россия». Блок выступил против политики Бориса Ельцина и стал учредителем партии «Единая Россия».

Юрий Лужков — один из отцов-основателей нынешней России. Он не только болел всеми болезнями своего времени и своей эпохи, но и заложил мощный фундамент для развития России. Нельзя винить человека за то, что он был частью своей эпохи. Тем более, что эпоха эта была переходной и больной. Гораздо важнее, что при всех этих болезнях было сделано очень много важного, эпохально великого и нужного людям.

А Москва-сити? Кто бы что ни говорил, а именно эта часть Москвы сегодня являет всему миру новый облик российского государства.

Юрий Лужков за рулем автомобиля ЗиС-110 1950 года выпуска Арчвадзе Паата

Сейчас не имеет значения, что вменяют Лужкову в вину и с кем и почему он поссорился. Лужков — уже часть российской истории, и чем дальше от нашего времени, тем объективнее будет взгляд на его заслуги. Спасибо, Юрий Михайлович, за все ваши труды и заботы. Кто сможет, пусть сделает лучше, а мы посмотрим. И пусть Всевышний простит вам ваши прегрешения.

Лужковская Москва стала памятником ему еще при жизни, и бесполезно пытаться в этот памятник бросить кусок грязи. Каждого нового мэра теперь будут всегда сравнивать с Лужковым. Это — признание величия, и даже самая яростная брань лишь подтверждает это.

Однажды в Москве, и я в этом уверен, появится памятник невысокому, крепко сбитому человеку в кепке. И у этого памятника всегда будут лежать свежие цветы. Спасибо вам, Юрий Михайлович. Вечная вам память.