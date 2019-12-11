Даллас, США, , 01:18 — REGNUM Бывший глава федерального агентства расследований Мексики Генаро Гарсия Луна был задержан в американском Далласе за связи с мексиканским наркокартелем «Синалоа», который ранее возглавлял Хоакин Гусман, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление прокуратуры США.

По версии прокуратуры, Гарсия Луна получал взятки от наркокартеля «Синалоа» и помогал преступникам уйти от ответственности. По словам прокурора Ричарда Донахью, дело Луны «демонстрирует стремление привлечь к ответственности тех, кто помогал картелям наносить опустошающий ущерб Соединенным Штатам и Мексике». Отмечается, что по предъявленным обвинениям Гарсии Луне может грозить не менее десяти лет тюрьмы.

Генаро Гарсия Луна занимал пост главы федерального агентства расследований Мексики с 2001 по 2005 год, а затем был секретарем общественной безопасности с 2006 по 2012 годы.

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