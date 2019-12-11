Вашингтон, , 01:18 — REGNUM Соединённые Штаты не допустят вмешательства в свои внутренние дела и будут отвечать тем, кто пытается подорвать американскую демократию, заявил 10 декабря госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Если Россия или другой иностранный игрок предпримет шаги, направленные на подрыв наших демократических процессов, мы предпримем действия в ответ», — заявил Помпео.

Он добавил, что он во время встречи с Лавровым ясно передал ожидания США в отношении России.

Глава российского МИД в свою очередь предложил американскому коллеге зафиксировать обязательства сторон по невмешательству в дела друг друга. Лавров напомнил, что Москва ранее выходила с этой инициативой, и это предложение было представлено вновь на встрече с госсекретарем США.

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