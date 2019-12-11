Париж, , 01:15 — REGNUM Обращение, призывающее сотрудников правоохранительных органов Франции закрывать полицейские комиссариаты и бойкотировать охрану протестных акций, сделали крупнейшие профсоюзы французской полиции. Об этом 10 декабря сообщает газета Le Monde.

Три профсоюзных объединения — Unit SGP Police, Alliance Police nationale и UNSA-Police заявили, что полицейские должны начинать забастовку с 11 декабря. Решение данных профсоюзов связано с продвигаемой французскими властями пенсионной реформой, которая может лишить полицейских пенсионных льгот. Кроме того, полицейские объединения требуют пересмотреть условия безопасности для сотрудников полиции, которые все чаще получают угрозы в свой адрес.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря к протестным акциям во Франции примкнули учителя, также выступающие против пенсионной реформы.

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