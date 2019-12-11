Прага, , 01:14 — REGNUM Установить в Праге памятник власовцам решил 10 декабря муниципальный совет района Прага-Ржепорые чешской столицы. Заседание высшего органа местного самоуправления района транслировалось в сети интернет.

Инициатор установки памятника староста района Павел Новотный обосновывал его необходимость тем, что отдельные подразделения РОА [Русской освободительной армии генерала Власова] помогли антигитлеровскому Пражскому восстанию (5−8 мая 1945). И в ходе боёв с немцами погибли, по меньшей мере, 300 власовцев.

«Это будет памятник павшим во время Пражского восстания власовцам, а не генералу Власову», — считает Новотный.

В открытом заседании участвовали жители пражской столицы, которые были против установки памятника предателям и военным преступникам. Но их аргументы, что многие власовцы ранее служили в СС и совершили множество злодеяний, не были учтены при голосовании.

Также муниципальным советом было отвергнуто предложение пражского политика Роберта Вашичека об организации по столь спорной инициативе референдума. Вишичек отметил при этом, что решение установить памятник искажает историю Второй мировой войны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, против установки памятника людям, совершившим военную измену, высказался президент Чехии Милош Земан. По его словам, власовцы — не те военные, чью память следует увековечить. А совершённые ими преступления не искупаются даже некоторой помощью восставшей Праге.

«Во всех армиях мира военных предателей казнят», — подчеркнул Земан.

Также Земан критически высказался о человеческих и профессиональных качествах автора сомнительной инициативы старосты Новотного. По мнению президента «в один прекрасный день» жители района увидят его несоответствие занимаемой должности.

О том, что установка в Праге памятника власовцам, если такое произойдёт, нарушит Конвенцию о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности, 25 ноября заявило посольство России в Чехии.

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