11 декабря 2019 | Время чтения 10 мин

«Владельцы мира сего» решили во чтобы то ни стало, додавить и поставить Россию на колени, загнать Кремль в угол, чтобы он «прыгнул» из него и попал в новую расставленную ловушку, оказавшись без партнеров и союзников, один на один с враждебным миром и влиятельной пятой колонной за спиной, считает эксперт Фонда содействия общественной дипломатии Фёдор Пашин.

Фёдор Пашин, , 09:44 — REGNUM Итоги «Нормандского» форума эксперты оценивают сдержанно, все стороны саммита остались при своих, гибридная война против России продолжится. Тому свидетельство, что почти сразу по инициативе Украины Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.

Перед началом встречи в «нормандском формате» Kremlin.ru

«Владельцы мира сего» решили во чтобы то ни стало, додавить и поставить Россию на колени, загнать Кремль в угол, чтобы он «прыгнул» из него и попал в новую расставленную ловушку, оказавшись без партнеров и союзников, один на один с враждебным миром и влиятельной пятой колонной за спиной, считает эксперт Фонда содействия общественной дипломатии Фёдор Пашин.

ИА REGNUM: С каким бэкграундом Кремль вступил в очередной раунд переговоров в «нормандском формате»?

— Коллективный Запад продолжает плести нити заговора против России, антироссийские подрывные акции поставлены на поток. Практически ежедневно скандальные информационные поводы продвигает глобальный заидеологизированный «мейнстрим, которому активно подпевают российские либеральные и другие оппозиционные медиа.

К примеру, 9 декабря, в день проведения «нормандского» форума, исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от международных соревнований сроком на четыре года. Этот политизированный демарш очевидно, что направлен на сдерживание возрождения России.

А еще накануне встречи во Франции шли разглагольствования о «шпионском гнезде» там, Германия выслала двух дипломатических работников под надуманным предлогом, фактически обвинила Россию в убийстве чеченского боевика Хангашвили, кровавого террориста, агента спецслужб США и Грузии.

Даже «союзник» Лукашенко на фоне антироссийских протестов в Минске и Киеве не пошел на углубление союзного строительства в день 20-летия Союзного государства РФ и РБ 8 декабря.

Прибытие Владимира Путина в Елисейский дворец для участия во встрече в «нормандском формате» Kremlin.ru

ИА REGNUM: Что означают итоги «нормандского» форума для России?

— В целом итоги саммита в Париже можно охарактеризовать известными русскими присказками — «а воз и ныне там» и «скорее мертв, чем жив». Принятый меморандум — практически ни о чём. Стороны приветствовали условные подвижки на Донбассе: обмен пленными, разведение сторон, другие примирительные сигналы.

Все участники форума, за исключением Зеленского, что и прогнозировалось, «остались при своих». «Нормандская» троица в лице Меркель, Макрона и Зеленского в свете публичного международного общения с авторитетным и влиятельным в мире российским лидером «набрали очков» в глазах своих национальных аудиторий.

ИА REGNUM: Это действительно надо европейским политикам?

— И у Меркель, и у Макрона серьёзные проблемы с рейтингом доверия. Несмотря на относительно высокий уровень поддержки Зеленского украинским населением, он остаётся заложником неприкрытого давления и шантажа со стороны непримиримой русофобской оппозиции.

Поэтому для него лично выгод никаких, если иметь в виду, что в Киеве его ждёт холодный приём и агрессивная реакция после подтверждения приверженности страны Минским соглашениям. В связи с этим на итоговой конференции в Париже Зеленский фактически уже начал оправдываться перед оппозицией.

Как известно, целью встречи было ещё раз принудить Кремль к уступкам, но этого не удалось. Путин не позволил главам Франции и Германии навязать ему какие-либо уступки, вновь всё расставил по своим местам, четко указал на Киев, как главного виновника срыва Минских договоренностей, но был снисходителен к Зеленскому, предоставив ему ещё один шанс проявить себя в истинно президентском качестве.

ИА REGNUM: И тем не менее можете ли вы назвать какой-либо положительный результат переговоров?

— Относительным достижением саммита можно считать то обстоятельство, что Москва в согласии с Парижем и Берлином фактически предрешили разрешение газового вопроса, хотя срыва этих договоренностей нельзя исключать. Правда, вопрос о снятии санкций с России фактически повис в воздухе.

Несмотря на то, что стороны договорились встретиться через четыре месяца, думается, что обсуждать будет нечего. Непримиримая оппозиция бандеровского происхождения вряд ли позволит Зеленскому даже подступиться к реализации Минских договоренностей, пригвоздив его «красными линиями» к «русофобскому консенсусу».

Дело в том, что так называемая оппозиция, которая сохранила ключевые позиции в государственных и общественных институтах власти, понимает, что гибридная война с Россией при поддержке коллективного Запада и, прежде всего, США, Британии, Польши, Израиля — это единственная возможность продолжать им править страной и обогащаться, удерживать страну от неизбежного развала, избежать наказания за совершённые преступления.

Однако, продолжая этот порочный русофобский курс, Киев лишь приближает дестабилизацию и развал страны.

Ангела Меркель перед началом встречи в «нормандском формате» Kremlin.ru

ИА REGNUM: Что дальше по курсу?

— Всё больше осознавая пагубность своих преступных действий, националисты, в своём большинстве — русофобы и антисемиты, не исключают того, что ограничатся обустройством украинской государственности исключительно в правобережной Украине. Об этих планах в своё время проговаривался экс-спикер Парубий и другие националисты, которые готовы остальную часть страны ввергнуть в тотальную гражданскую войну.

В этих планах Львов поддерживают в США и Польше. При таком развитии событий под угрозу попадают практически все земли исторической Новороссии, в том числе реализация проекта «Новый Иерусалим» на территориях Одесской, Херсонской, Николаевской, Днепровской, Запорожской областей.

В связи с вероятным негативным развитием событий на Украине Россию вновь ждут нелёгкие времена и испытания на прочность. Несмотря на внешнее давление и активную подрывную деятельность пятой колонны, необходимо готовиться действовать целенаправленно, оперативно, решительно, последовательно. Поэтому Кремлю важно иметь за спиной надёжный тыл в виде консолидированного и солидарного общества, максимально лояльного властям.

Надо понимать, что практически весь арсенал антироссийских инструментов и средств исчерпан, поэтому опасаться в отношениях с Западом уже нечего. А вот собственного народа, который всё больше не приемлет нынешнего противоречивого внутриполитического курса Кремля, приходится серьёзно бояться.

ИА REGNUM: Если хуже с Западом уже не будет, то как мы можем использовать эту ситуацию?

— Фактический отказ Запада и Киева от реализации Минских соглашений во многом развязывает России руки, и она может и должна действовать более решительно, с меньшей оглядкой на Запад.

В частности, признать ДНР и ЛНР со всеми вытекающими последствиями, отказать в транзите газа через Украину, заявить о необходимости поддержки сил на Украине, которые выступают за соблюдение прав и свобод граждан и возрождение российско-украинских добрососедских отношений.

Перед началом встречи в «нормандском формате» Kremlin.ru

ИА REGNUM: Кстати, о добрых соседях. Всё более тревожные тенденции, схожие с украинскими, мы который год наблюдаем в Белоруссии. Как можно не допустить повторения событий?

— Можно было заявить о прекращении финансирования бюджета Союзного государства Белоруссии и России, если 20 декабря сего года Минск не пойдёт на подписание документов об углублении российско-белорусской интеграции.

Переход в наступление в международной политике позволит России овладеть стратегической инициативой, а не, отсиживаясь в обороне, отвечать на антироссийские выпады и акции. Укрепление партнёрских отношений со странами, взявшими курс на суверенное развитие, в частности, Китаем, Ираном и другими, продвижение интересов альтернативных геополитических проектов, таких как ЕАЭС, ШОС, БРИКС существенно усилит международные позиции страны в мире.

Целесообразно более активно отстаивать позиции «русского мира» в мире и прежде всего на постсоветском пространстве, что, надо признать, трудно реализовать, если «русского мира» будет недостаточно в самой России.

ИА REGNUM: В случае особой решительности Москвы по отстаиванию национальных интересов, что еще можно ожидать от Запада?

— Коллективный Запад — это условное название некого пула ведущих государств мира атлантической солидарности. Тем не менее лидеры этих стран, в том числе Макрон и Меркель, — это не самостоятельные политические фигуры, а марионетки, ньюсмейкеры в руках истинных владельцев мира, главных акционеров таких стран, как США, Канада, Германия, Франция, Великобритания и так далее.

Для них потеря глобальной власти смерти подобно, так как без неё они лишаются всех своих активов по всему миру. А значит «сильные мира сего» пойдут до конца, чтобы не допустить демонтажа нынешнего мирового порядка.

Встреча в «нормандском формате» Kremlin.ru

ИА REGNUM: На какие шаги «сильные мира сего» пойдут в отношении России, если хуже, как вы сказали ранее, уже некуда?

— Запад не оставит планов загнать Кремль в угол, чтобы он «прыгнул» из него и попал в новую расставленную ловушку, оказавшись без партнёров и союзников, один на один с враждебным миром и легионами пятой колонны за спиной.

В отношении России, как КНР и Ирана, с опорой на филиал «глубинного государства» и либеральные круги оппозиции будут предприниматься новые попытки подорвать основы суверенитета и территориальной целостности страны, свергнуть нынешний режим, поставить под свой контроль общественно-политические и государственные институты власти.

В своём стремлении глобальные силы могут прибегнуть и к «запрещённым» методам и, в частности, возбудить и спровоцировать русское население против других народов, отрезать интернет и финансовые каналы, развязать террористическую войну, применить оружие массового поражения.

ИА REGNUM: Что из перечисленного все же наиболее вероятно?

— Надо признать, что умение Запада дестабилизировать финансово-экономическую обстановку, как это было уже не раз, весьма эффективно. Нельзя исключать того, что враждебным силам удастся спровоцировать на сепаратизм отдельные регионы Северного Кавказа и Поволжья. Политика «разделяй и властвуй» по-прежнему остаётся главным внешнеполитическим инструментом ведущих западных стран.

Горячие войны против России возможны на сирийском направлении, Юго-Западе Украины, с территорий Белоруссии, Кавказа и Средней Азии. Однако, опасаясь русской военной мощи, коллективный Запад по-прежнему будет делать ставку на разновидности гибридной войны (вооружённые конфликты, терроризм, дипломатия, история, массовая культура, шоу-бизнес, PR и прочее), которые при поддержке массмедиа и интернет превратились в самое эффективное средство достижения цели.

Пресс-конференция по итогам встречи в «нормандском формате» President.gov.ua

ИА REGNUM: Чем может и должна ответить Россия во внутриполитическом контексте?

— По социологическим замерам, в России не больше 10% населения в том или ином виде ведутся на обещания лучшей жизни, если пойти на уступки и замириться с коллективным Западом. В основном, представители либеральной интеллигенции всех поколений, опирающейся на агентуру влияния в государственных и общественных институтах власти, да молодежь, всегда готовая протестовать против своих родителей и существующих порядков.

Около 80% населения, представляющие известный «крымский консенсус», ждут от власти адекватных обстановке и времени конкретных шагов во внутренней и внешней политики и при этом условии готовы поддерживать Кремль.

Внешняя и внутренняя политика тесно взаимосвязаны. Сила России напрямую зависит от уровня консолидации, солидарности и мобилизации народов страны. Поэтому Кремль наконец должен повернуться лицом к России, начать действовать целенаправленно и решительно в интересах страны, во благо своего народа.

Россия будет привлекательным субъектом для других стран и народов и прежде всего Украины и Белоруссии, если создаст мощную и эффективную экономику, существенно повысит уровень и качество жизни граждан, преодолеет отчуждение от власти населения и прежде всего русского — славянского народа, успешно разрешит национально-религиозные и социально-экономические противоречия.

ИА REGNUM: С чего начать?

— Чтобы вершить великие дела, прежде всего необходимо изменить вектор направленности российских медиа с разрушительного и деструктивного контента на созидательное, консолидирующее, вдохновляющее содержание.

В данном контексте задача перехвата стратегической инициативы в глобальном информационном противоборстве выходит на первый план. Первый шаг на этом пути — восстановление в полном объёме информационно-культурного суверенитета.

В контексте обеспечения преемственности и стабильности власти необходимо создать предпосылки прихода к власти новых лиц, команды единомышленников, озабоченных судьбой народа и государства, из числа компетентных и профессиональных людей, патриотов своего народа.

Другим важным государственным приоритетом общепризнаны — отказ от либеральной модели развития и необходимость перехода к самодостаточному и мобилизационному этапу развитию страны.