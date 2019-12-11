Париж, , 00:42 — REGNUM Требование к иранским властям о немедленном освобождении Фарибы Адельхи и Ролана Маршаля — двух граждан Франции, являющихся сотрудниками Института политических исследований Sciences Po и задержанных в Иране, разместил 10 декабря на своей странице в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон выразил поддержку задержанным и их семьям и напомнил, что сегодня день празднования Международного дня прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября внешнеполитическое ведомство Франции обратилось к властям Ирана с требованием прекратить «неприемлемую ситуацию» и освободить французских граждан после подтверждения информации об аресте Роланда Маршала, которого задержали еще в июне 2019 года.

Фариба Адельха была задержана месяцем позже — в июле. Иранские власти обвиняют исследователей в сговоре против национальной безопасности.

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