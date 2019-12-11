Вашингтон, , 00:31 — REGNUM Российские визы выдаются гражданам США в те же сроки, что и до «неприятного развития ситуации в двусторонних отношениях», заявил 10 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.

«У нас тоже пришлось резать по живому и многие консульские сотрудники уехали, но в нашей ситуации ни одного случая удлинения срока выдачи виз не произошло», — сказал глава российского МИД.

Вместе с тем ситуация с получением американских виз после отъезда консульских сотрудников из России изменилась: сегодня жители РФ вынуждены ждать собеседования до 300 дней. По словам Лаврова, в США объясняют такую задержку «тем, что после того, как были установлены квоты, у них все консульские сотрудники уехали».

Ранее в МИД России заявили, что трудности с выдачей американских виз гражданам России являются следствием целенаправленной политики властей США.

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