Рига, , 00:14 — REGNUM Руководитель Центральной Избирательной Комиссии Латвии (ЦИК) Кристине Берзиня сообщила, что темп сбора подписей за досрочный роспуск XIII Сейма резко упал, пишет портал mixnews.lv.

На сегодняшний день в поддержку инициативы на портале Latvija. lv подписалось 42 000 человек. Почти все они собраны через интернет. На бумаге подписалось всего 69 человек. Сбор подписей начался 15 ноября. Если темпы, которые ЦИК наблюдает сегодня, сохранятся, то за оставшийся срок, до 14 октября 2020 года, необходимое количество подписей — 154 865 — для организации референдума по досрочному роспуску Сейма собрать не удастся.