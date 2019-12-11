Рига, , 00:13 — REGNUM 10 декабря правительство Латвии поддержало решение в результате региональной реформы на 54% сократить количество депутатов местных муниципалитетов, пишет портал diena.lv.

Закон отправился на утверждение в Сейм. Вместо 1614 депутатских мест в 119 самоуправлениях останется 750 в 39. Пропорциональным образом будет сокращено и число советников депутатов. План реформы предусматривает, что интересы каждых 30 000 жителей представляют 15 депутатов, от 30 001 до 60 000 — 19. В самоуправлениях, где число жителей больше 60 001 — будут работать 23 депутата, а в Риге, по-прежнему, 60. В год экономия на ликвидированных депутатских зарплатах составит 995 328 евро. Первый выборный цикл по новой системе состоится 1 июля 2021 года.