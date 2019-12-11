Санкт-Петербург, , 00:08 — REGNUM Эскадра кораблей Балтийского флота Российской Федерации зашла в индийский порт Мармагао для последующего участия в морских военных учениях «Индра-2019». Об этом 10 декабря сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов.

Он рассказал, что эскадра боевых кораблей в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и морского буксира «Виктор Конецкий» зашла в индийский порт Мармагао. Российские боевые корабли примут участие в морской части совместного российско-индийского межвидового военного учения «Индра-2019».

Морская часть учений пройдет с 10 по 19 декабря и будет включать в себя две фазы. Первая фаза — это береговая. Она пройдет в порту Мармагао с 10 по 15 декабря. Вторая фаза — морская. Она пройдет с 16 по 19 декабря в акватории Индийского океана.