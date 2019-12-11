Вашингтон, , 00:09 — REGNUM Об итогах саммита в «нормандском формате» подробно рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой Госдепа США Майклом Помпео. Об этом 10 декабря сообщил сам глава МИДа РФ по итогам переговоров с американской стороной.

Лавров отметил, что в рамках переговоров он и Помпео говорили об Украине и он подробно пробрифинговал Майкла Помпео, а также членов его делегации об итогах переговоров «нормандской четвёрки» в Париже.

Российский дипломат отметил, что подробно осветил для американской стороны все решения, принятые на саммите в Париже и вопросы, которые ещё предстоит урегулировать.

Глава МИД России подчеркнул, что принципиально важным является то, что документ, одобренный главами четырёх государств на встрече в Париже, подтверждает незыблемость минских договорённостей и требует их полного выполнения. Лавров отметил, что эта позиция является принципиальной для России.

Напомним, встреча лидеров стран нормандской четверки» (Германия, Франция, Украина, Россия) состоялась в Париже 9 декабря

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский госсекретарь Майк Помпео оценил важность встречи президента РФ Владимира Путина с главой Украины Зеленским в рамках саммита в Париже.

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