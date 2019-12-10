Вашингтон, , 23:55 — REGNUM Американский гражданин Пол Уилан, задержанный в России по обвинению в шпионаже, ведёт себя агрессивно, заявил 10 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарём США Майком Помпео.

По словам российского министра, Уилан ведёт себя вызывающе. Можно предположить, что такие советы ему дала его защита.

Лавров «Он угрожает сотрудникам ФСИН, грозит просверлить им голову дрелью и делает многие другие аррогантные высказывания».

Глава МИД РФ отметил, что создавать такими средствами «образ мученика» — это нечестно. Тем более что здоровью Уилана уделяется много внимания.

Так, ему предложили прооперировать паховую грыжу, на которую он жаловался, но он отказался. Российские врачи регулярно осматривают подследственного.

Напомним, Уилан был год назад задержан в Москве по обвинению в шпионаже. Расследование его дела завершено, и сейчас американский гражданин, находясь под арестом, изучает материалы дела.

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