Вашингтон, , 23:36 — REGNUM Американских представителей ждут на очередной семинар по созданию системы коллективной безопасности в районе Персидского залива, который Россия намерена провести в следующем году, заявил 10 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с главой Госдепа Майком Помпео.

Российский дипломат отметил, что Москва призывает все страны, которым важна безопасность судоходства в Персидском заливе, рассмотреть предложенную Россией Концепцию коллективной безопасности.

Россия, отметил глава МИД РФ, уже провела семинар на эту тему, в котором приняли участие эксперты из разных стран, в том числе и стран Персидского залива.

Лавров «Мы приглашали также и представителей Соединённых Штатов. Надеемся, что в следующий раз они в таком мероприятии примут участие».

Напомним, 23 июля 2019 г. Россия представила Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

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