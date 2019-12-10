Мармагао, , 23:27 — REGNUM Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Балтийского флота прибыл в индийский порт Мармагао для участия в российско-индийских межвидовых военных учениях «ИНДРА-2019», сообщает 10 декабря отдел информационного обеспечения Балтфлота.

Балтийский флот впервые участвует в российско-индийских манёврах «ИНДРА».

Морская часть этих межвидовых военных учений состоится с 10 по 19 декабря 2019 г. и будет включать в себя собственно морскую и береговую фазы.

Мероприятия береговой фазы манёвров запланированы с 10 по 15 декабря. Морская фаза военных учений пройдёт с 16 по 19 декабря в Индийском океане.

Как сообщало ИА REGNUM, участие в российско-индийских межвидовых военных учениях «ИНДРА-2019» является частью дальнего похода отряда кораблей Балтийского флота.

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