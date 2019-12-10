Москва, 10 декабря 2019, 23:15 — REGNUM В Москве завершилась работа совместной группы по военному сотрудничеству между Россией и Ираном, сообщает 10 декабря департамент информации Минобороны РФ.
Руководство мероприятием осуществляли заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации вице-адмирал Виктор Лиина и заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадный генерал Гадир Незами.
Заседание проходило 9−10 декабря 2019 года.
Был отмечен высокий уровень военного сотрудничества, совместные мероприятия 2019 года и планы на 2020 год.
Более детальное описание вопросов, затронутых рабочей группой, не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Иран взаимодействуют в Сирии, проводят совместные военные учения и развивают военно-техническое сотрудничество.
Читайте ранее в этом сюжете: В Иране надеются, что санкции не помешают сотрудничеству с РФ