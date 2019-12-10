Вашингтон, , 23:04 — REGNUM Судьбу Венесуэлы должен решать народ этой страны, заявил 10 декабря по итогам встречи с американским госсекретарём Майком Помпео российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Российский дипломат напомнил, что Норвегия выступала посредником в урегулировании венесуэльского кризиса, но этот формат не принёс результата.

Теперь оппозиция и правительство пытаются договориться, и, как отметил Лавров, есть надежда, что это даст нужные результаты, что Боливарианская Республика выйдет из кризиса мирным путём.

Читайте также: Власти Венесуэлы назвали абсурдными и бесполезными новые санкции США

Напомним, США периодически расширяют санкционный список в отношении Венесуэлы. Одновременно с этим власти Венесуэлы ожидают американского давления и с других сторон.

Читайте подробнее: Мадуро привел войска в готовность из-за провокаций Колумбии и США

Читайте ранее в этом сюжете: В Каракасе рады посредничеству Осло в переговорах с оппозицией