Рим, , 22:58 — REGNUM После утверждения бюджета Италии на 2020 год члены правящей коалиции подготовят так называемый «коалиционный контракт», заявил во вторник, 10 декабря, лидер «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо.

Речь идет о компромиссной программе, в той или иной степени учитывающей интересы всех представленных в правительстве партий (в данном случае — либералов, популистов и партии Маттео Ренци).

Нынешнее правительство Италии было сформировано без проведения выборов в сентябре 2019 года, и ее участники регулярно подвергается критике за «конъюнктурность»: либералы и популисты еще за несколько недель до объединения называли друг друга врагами, и их союз, по мнению оппозиции, объясняется только тем, что в этом объединении — их единственный шанс на удержание власти.