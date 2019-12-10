Казань, , 22:51 — REGNUM Правительство Вьетнама намерено заказать постройку двух фрегатов типа «Гепард-3.9» Зеленодольскому судостроительному заводу им. А. М. Горького, сообщает 10 декабря пресс-служба президента республики Татарстан.

Такое намерение было заявлено делегацией Вьетнама во главе с председателем национального собрания страны Нгуен Тхи Ким Нган. В частности, два фрегата типа «Гепард-3.9» российской постройки в составе ВМС Вьетнама дополнят уже имеющиеся в их составе четыре корабля этого тира, также созданными на Зеленодольском ССЗ.

Первые два фрегата были переданы ВМС Вьетнама в 2011 году, третий и четвёртый — в 2016 и 2017 годах.

Фрегаты типа «Гепард-3.9» водоизмещением 2,2 тыс. тонн предназначены для борьбы с воздушными, подводными и надводными целями, постановки минных полей, охраны конвоев и патрулирования морских границ.

Корабли вооружены артиллирийскими установками, ракетами, комплексами ПВО, радиотехническим оборудованием, а также несут на борту палубный вертолёт.

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