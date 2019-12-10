Вашингтон, , 22:32 — REGNUM Американское и северокорейское руководство должны вернуться к прямому диалогу, заявил 10 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи с главой Госдепа Майком Помпео.

Лавров «Мы выступаем за его возобновление и уверены, что диалог может принести результат, исключительно если он будет развиваться на основе встречных шагов».

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Напомним, 11 декабря в Совете Безопасности ООН запланировано заседание по Северной Корее, инициированное Вашингтоном.

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