Вашингтон, 10 декабря 2019, 22:32 — REGNUM Американское и северокорейское руководство должны вернуться к прямому диалогу, заявил 10 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи с главой Госдепа Майком Помпео.
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Напомним, 11 декабря в Совете Безопасности ООН запланировано заседание по Северной Корее, инициированное Вашингтоном.
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