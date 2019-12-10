Стокгольм, , 22:22 — REGNUM Австрийский писатель Петер Хандке получил Нобелевскую премию по литературе 2019 года, несмотря на протест Албании, Косово и Турции, 10 декабря передает агентство Reuters.

Хандке известен как автор десятков пьес и книг, в том числе «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым», «Медленное возвращение домой», «Нет желаний — нет счастья».

Также Хандке известен как сторонник сербского лидера Слободана Милошевича. Албанские и косовские националисты считают Хандке своим врагом.

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