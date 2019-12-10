Вашингтон, , 22:19 — REGNUM Благодарностью ответил на приглашение приехать в Россию американский госсекретарь Майк Помпео российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову на совместной пресс-конференции 10 декабря.

Лавров пригласил Помпео приехать в Россию с визитом в удобное для него время. Глава Госдепа сказал, что благодарен за приглашение.

Напомним, Помпео в качестве госсекретаря ещё не посещал России, как и президент США Дональд Трамп. Трамп был приглашён в Россию на Парад Победы президентом РФ Владимиром Путиным.

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